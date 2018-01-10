Rusya ve İran Dışişleri Bakanları Bir Araya Geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya ve İran Dışişleri bakanları bugün Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif 'in, 2015'te İran ve P5+1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşmayı görüştükleri belirtildi.

Zarif, görüşmede birçok ülkenin nükleer anlaşma konusunda yıkıcı bir politika izlediğini söyledi. Zarif, "Anlaşma tarafları, İran'ın nükleer programı ile ilgili ortak eylem planlarının gelecekte uygulamasını sağlamak için yakından çalışmalı" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından Belçika'ya geçti. - MOSKOVA