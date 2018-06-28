Rusya Türkiye ile Karşılıklı Fayda Sağlayan İlişkiler Kuracak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye ile "karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı ilişkiler kurmak istediğini" söyledi.

Zaharova haftalık basın toplantısında, "Rusya, Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye ile, iki taraflı belgelerle sabitleştirilen prensiplerin temelinde, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı ilişkiler kuracak" dedi. - Moskova