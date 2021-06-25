"ABD, hukuksuz şekilde el koyduğu diplomatik mülkleri iade etmeyecek"

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD makamlarının el koyduğu diplomatik mülkleri Rusya'ya iade etmeyeceğini ve bu konuda ilerleme olmadığını belirterek, "Ne New York, ne Washington, ne de San Francisco'da hukuksuz şekilde el konulan diplomatik mülkleri iade edecekler" dedi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD makamlarının el koyduğu diplomatik mülkleri Rusya'ya iade etmeyeceğini ve bu konuda ilerleme olmadığını belirterek, "Ne New York, ne Washington, ne de San Francisco'da hukuksuz şekilde el konulan diplomatik mülkleri iade edecekler" dedi.

ABD, 2016 yılında Rusya'nın şiddetle reddettiği bir iddia olan ABD seçimlerine müdahale şüpheleri nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etmiş ve diplomatik binalarını kapatmıştı. Ayrıca ABD, Maryland eyaletinin doğu sahilinde Rus diplomatlar tarafından sosyal tesis olarak kullanılan bir Rus diplomatik mülküne ve ABD'nin New York eyaletinde yer alan Long Island adasının Glen Cove kentindeki bir diplomatik mülke de el koymuştu. Daha sonra Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen görüşmenin ardından Washington'a giderek görevine devam etmeye başlamıştı. İki lider arasında gerçekleşen son görüşmelerin ardından Antonov'dan, ABD'nin el konulan mülkleri iade etmeyeceği açıklaması geldi.

Büyükelçi Antonov Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin 2017 yılında Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların bir parçası olarak ABD'nin, Rusya'nın San Francisco konsolosluğu, Washington ve New York'taki ticari temsilcilik bürolarını kapatılarak, eşyalara el konulduğunun altını çizdi. Bu konuyla ilgili görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemediğini belirten Antonov, "Bugüne kadar hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Ne San Francisco'da, ne Washington'da, ne de Seattle'da hukuksuz şekilde el konulan diplomatik mülkleri iade edecekler. Bu konuda ısrarlı Rus diplomatik mülklerin iadesini talep edeceğimizi belirtmek istiyorum. Buradaki ilk 5 iş günümde şunu açıkça ifade ettiler, sat, al, ama vermeyeceğiz, yeni elde ettiklerine diplomatik statü vermeyeceğiz. Bu, elbette durumu olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

RUS DİPLOMATIN 800 DOLARI ÇALINDI

ABD ile Rusya arasında karşılıklı suçlamaların hala devam ettiği bilgisayar korsanları ile ilgili görüşlerini aktaran Antonov, "Bu konu sizi, beni ve her vatandaşı ilgilendiren bir konu. Bugün Büyükelçilik binamızda öyle bir olay yaşandı ki, diplomatlarımızdan birinin hesap kartından 800 dolar çalındı. Sorun büyük değil. Ama bu ABD'de yaşandı ve bence ABD'liler, sorunu kendi bilgisayar korsanlarıyla çözmek için kendi bölgelerindeki hacker faaliyetlerini nasıl düzelteceklerini ve nasıl durduracaklarını düşünmeliler" ifadelerini kaydetti.

Moskova'nın, siber güvenlik alanındaki durumdan endişe duyduğunu ve bu alanda ABD'li ortaklarla diyaloga hazır olduğunu vurgulayan Büyükelçi Antonov, "Bu konuda ilk müzakereler gerçekleşti ama ciddi sonuç almanın zaman alacağını düşünüyorum. Bu önemli bir konu. Siber suçlar hem ABD, hem de Rusya için büyük bir sorun" dedi.

ABD'NİN YAPTIRIM İHTİMALİ OLUMLU HAVAYA ZARAR VERİYOR

Son günlerde ABD'nin, Rusya'ya yaptırım uygulayacağına yönelik duyumlara ilişkin açıklamada bulunan Antonov, "Elbette yakın zamanda yeni yaptırımlar uygulanabileceği konusundaki söylentiler olumlu bir havanın oluşmasına katkı sağlamıyor. Yaptırımlarla hiçbir sorunun çözülemeyeceğini çeşitli yerlerde yineledim" ifadelerini kullandı. Antonov ayrıca stratejik istikrar konusundaki Rusya - ABD istişarelerinin bir sonraki turunun Temmuz ayında yapılabileceğini ifade ederek, bu zaman aralığıyla ilgili karşılıklı tavsiyelere olumlu yaklaşıldığını kaydetti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı