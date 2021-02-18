Rusya'nın SWIFT alternatifine katılan ülkeler artıyor
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Rusya'nın SWIFT alternatifine katılan ülkeler artıyor

18.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:35
Rusya'nın SWIFT alternatifine katılan ülkeler artıyor

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, çeşitli ülkelerden 23 katılımcının Rusya'nın SWIFT alternatifi SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) kullandığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, çeşitli ülkelerden 23 katılımcının Rusya'nın SWIFT alternatifi SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) kullandığını bildirdi.

Skorobogatova, başkent Moskova'da düzenlenen Bankalar Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, SPFS'de katılımcı sayısının her yıl arttığını söyledi.

SPFS'ye erişim sürecini kolaylaştırmak için çeşitli adımlar attıklarına işaret eden Skorobogatova, "Şimdiden Almanya, İsviçre, Belarus, İsviçre, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan 23 yabancı katılımcı sisteme bağlı durumda." diye konuştu.

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya tarafından 2014'te geliştirilmeye başlanan SPFS, Aralık 2017'de kullanıma açılmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı, Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticaret konusunda anlaşma imzalandığını, söz konusu anlaşmanın, Türk bankalarının SPFS'ye bağlantısını da genişletebileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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