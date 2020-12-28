Rusya Dışişleri Bakanlığından Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama
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Rusya Dışişleri Bakanlığından Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama

28.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:46
Rusya Dışişleri Bakanlığından Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülkenin ulusal çıkarlarının dikkate alınarak uluslararası sorunlara yönelik stratejik vizyonu güçlendirmesini umuyoruz" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülkenin ulusal çıkarlarının dikkate alınarak uluslararası sorunlara yönelik stratejik vizyonu güçlendirmesini umuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek. Görüşme öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin Rusya ile Türkiye arasında Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısı konusunda işbirliğinin genişletilmesi amacının taşındığını ifade ederek, "Pandemi, Rus ve Türk ortaklar arasında Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretiminin Türkiye'de yerelleştirilmesi gibi umut verici bir etkileşim alanının ortaya çıkmasını belirledi. Toplantı sırasında bu alandaki işbirliğimizi genişletmeye olan ilgimizi teyit etmek niyetindeyiz. Bakanların Ortak Stratejik Planlama Grubu çerçevesinde yapacağı toplantının Rusya ve Türkiye arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin daha da geliştirilmesine gerçek bir katkı sağlamasını ve iki ülkenin ulusal çıkarlarının dikkate alınarak uluslararası sorunlara yönelik stratejik vizyonu güçlendirmesini umuyoruz" denildi.

Ayrıca açıklamada, 2 ülke arasındaki Ortak Strateji Planlama Grubu toplantılarının 8'incisinin gerçekleşeceği ifade edilerek daha önceki görüşmelerden çıkan sonuçlara ilişkin hatırlatma yapıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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