Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Moskova'da görüşecek - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Moskova'da görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Moskova'da görüşecek
AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yarın başkent Moskova'da İran nükleer anlaşmasını görüşeceği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yarın başkent Moskova'da İran nükleer anlaşmasını görüşeceği bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ile Reisi'nin yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler ile ticaret ve ekonomi alanlarındaki ortak projelerin uygulanması ele alınacak.

Ayrıca iki lider, güncel uluslararası ve bölgesel konular ile İran nükleer anlaşması meselesini masaya yatıracak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için yapılan görüşmelerin 8. turu, yılbaşı nedeniyle verilen 3 günlük aranın ardından 3 Ocak'tan bu yana kesintisiz devam ediyor.

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AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri

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