Rusya'dan Karabağ'daki çatışmalara ilişkin müzakere çağrısı
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Rusya'dan Karabağ'daki çatışmalara ilişkin müzakere çağrısı

27.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:09
Rusya'dan Karabağ'daki çatışmalara ilişkin müzakere çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurularak, taraflara müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurularak, taraflara müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ'da durumun ani şekilde kötüleştiğine dikkat çekilerek, temas hattı boyunca her iki taraftan yoğun bombardımanın devam ettiği ve kayıp haberlerinin geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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