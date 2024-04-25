Kırmızı Takım'dan Mavi Takıma kim geçti (Survivor)?
Survivor'da Acil Durum Konseyi toplandı. Acun Ilıcalı iki takımda eşitsizlik olduğunu söyleyerek yarışmacı değişikliğine gidildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından Survivor'da mavi takıma kim geçti, mavi takımdan kırmızı takıma kim gelecek? Survivor'da takımlar değişiyor mu?
Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme gecesinin ardından, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topluyor. Berna'nın yarışmaya vedası takımlar arasında dengeyi bozarken, yarışmacı sayısı kırmızı takım lehine gelişti. Peki,Kırmızı Takım'dan Mavi Takıma kim geçti (Survivor)?
KIRMIZI TAKIM'DAN MAVİ TAKIMA KİM GEÇTİ?
Acın Ilıcalı "Şöyle bakarsanız 2 muhteşem takım görüyorsunuz. Ama daha dikkatli bakarsanız; bu iki takım arasında bir fark görüyorsunuz" diyen Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Sol tarafınıza bakıyorsunuz 9 yarışmacı, sağ tarafınıza bakıyorsunuz 6 yarışmacı..." ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'nın "Tek bir hamleyle bundan sonra bizi bekleyen 2 güzel hafta." Sözleri Survivor fragmanına damga vurdu.
Survivor'da mavi takıma geçecek isim acil durum konseyinin arından Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.
KIRMIZI TAKIM
Özgür
Aleyna
Yunus Emre
Sercan
Merve
Nagihan
Nefise Karatay
Hilmicem
Avatar Atakan
MAVİ TAKIM
Ogeday
Furkan Kızılay
Yasin
Batuhan
Seda
Damla Can
TAKIM DEĞİŞİKLİĞİNDE HANGİ OYUNCU YER DEĞŞTİRDİ?
Merve Aydın Mavi Takım'a transfer oldu.
Merve'nin yeni takımında oyun öncesi düşünceleri #SurvivorAllStar #Survivor #Survivor2024 #SurvivorTürkiye pic.twitter.com/11mxZ0F3vn— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) April 25, 2024