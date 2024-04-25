Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme gecesinin ardından, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topluyor. Berna'nın yarışmaya vedası takımlar arasında dengeyi bozarken, yarışmacı sayısı kırmızı takım lehine gelişti. Peki,Kırmızı Takım'dan Mavi Takıma kim geçti (Survivor)?

KIRMIZI TAKIM'DAN MAVİ TAKIMA KİM GEÇTİ?

Acın Ilıcalı "Şöyle bakarsanız 2 muhteşem takım görüyorsunuz. Ama daha dikkatli bakarsanız; bu iki takım arasında bir fark görüyorsunuz" diyen Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Sol tarafınıza bakıyorsunuz 9 yarışmacı, sağ tarafınıza bakıyorsunuz 6 yarışmacı..." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın "Tek bir hamleyle bundan sonra bizi bekleyen 2 güzel hafta." Sözleri Survivor fragmanına damga vurdu.

Survivor'da mavi takıma geçecek isim acil durum konseyinin arından Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.

KIRMIZI TAKIM

Özgür

Aleyna

Yunus Emre

Sercan

Merve

Nagihan

Nefise Karatay

Hilmicem

Avatar Atakan

MAVİ TAKIM

Ogeday

Furkan Kızılay

Yasin

Batuhan

Seda

Damla Can

TAKIM DEĞİŞİKLİĞİNDE HANGİ OYUNCU YER DEĞŞTİRDİ?

Merve Aydın Mavi Takım'a transfer oldu.