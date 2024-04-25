TOKİ iş yeri ve konut satışında indirim kampanyası hakkında gelişmeler takip ediliyor. Geçtimiz sene yüzde 25 oranında TOKİ indirim kampanyası düzenlemişti. Peki, TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2024 NE ZAMAN?

TOKİ indirim kampanyasına dair bu sene için henüz bir tarih açıklaması gelmedi. Geçtiğimiz sene eylül ayında başlayan yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de son bulmuştu. 2024 yılı için de indirim kampanyası bekleyişi devam ediyor.

TOKİ İndirim kampanyası için oran açıklaması yapılmadığı gibi zaman açıklaması da yapılmadı. Bu nedenle yine 2023 yılı baz alındığında Eylül ayında başlayan kampanya 19 Ekim'de sona ermişti.

Başvuru şartları ise şu şekildeydi:

• TOKİ'den iş yeri ya da konut alan kişiler, başvuru yaptıkları ayın borcunu ödemiş olmalılar.

• Geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmamalı.

• Kalan taksit sayısı 12'den az olmamalı

• Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanan aracı bankalardan kredi kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

2023 yılı Eylül ayında başlatılan indirim kampanyasında başvuru şartları şöyleydi: Kampanyadan faydalanabilmek için konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.