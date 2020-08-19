Rusya'da son 24 saatte 4 bin 828 yeni koronavirüs vakası Rusya'da son 24 saatte 4 bin 828 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 828 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 937 bin 321'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 828 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 937 bin 321'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 117 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 989'a ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA