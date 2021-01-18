Rusya'da çığ felaketi: 12 kayakçı mahsur kaldı

Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin gözde tatil bölgelerinden Dombay'da düşen çığ sonucunda 12 kişinin mahsur kaldığı ifade edildi.

Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'ndeki tatik beldesi Dombay bölgesinde çığ düştü.Çığ altında kalan 12 kayakçının mahsur kaldığı ifade edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dombay bölgesindeki Mussa-Açitara dağındaki bir kayak merkezine çığ düştüğü belirtilirken, "Ön belirlemelere göre iki kayak ekipmanı kiralama noktası çığ altında kalırken bir kafe hasar gördü" ifadesine yer verildi. Çığ felaketinin meydana geldiği bölgede,172 kişilik kurtarma ekibinin çalışmalara başladığı bildirildi.

"KARIN TOPLANDIĞI YERE ATEŞ AÇTIK"

Kuzey Kafkasya Meteoroloji Etkileme Servisi Başkanı Hızır Çoçayev konuyla ilgili açıklamasında, "Bugün etkileme operasyonu düzenledik, karın toplandığı bölgeye ateş açtık, kimseye zarar vermeden çığı düşürebildik. Ancak, baskının etkisiyle sismik dalga yüzünden diğer bölgede çığ düştü" dedi. Çığın orta ölçekte olduğu kaydedildirken, çığ altında mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı