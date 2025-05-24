Rüşdü Saraçoğlu cenazesi ne zaman? Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saraçoğlu'nun hastalığı neydi, neden vefat etti?

Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu'nun vefat nedeni nedir, cenazesi ne zaman defnedilecek? Türkiye'nin ekonomi ve siyaset tarihinde önemli görevler üstlenmiş isimlerden biri olan Rüşdü Saraçoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, ölüm sebebine ilişkin detaylar ve cenaze törenine dair bilgiler kamuoyunda yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, Saracoğlu'nun hangi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve defin töreninin ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. İşte, gündemi meşgul eden bu gelişmelere dair en çok araştırılan sorular…

RÜŞDÜ SARAÇOĞLU NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) eski başkanlarından ve eski devlet bakanı olan Dr. Rüşdü Saraçoğlu, yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre Saraçoğlu, bir süredir mücadele ettiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

Siyaset ve ekonomi dünyasında derin üzüntüye neden olan bu gelişmenin ardından, Saraçoğlu'nun vefatıyla ilgili detaylar kamuoyuna yansıdı. Uzun yıllar devletin önemli kademelerinde görev yapan Saraçoğlu, özellikle 1987-1993 yılları arasında yürüttüğü TCMB Başkanlığı ve sonrasında üstlendiği Devlet Bakanlığı görevleriyle tanınıyordu.

Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saraçoğlu'nun hastalığı neydi

RÜŞDÜ SARAÇOĞLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını kaybeden Saraçoğlu'nun naaşı için cenaze töreni 25 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, merhumun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Devlet protokolünün de katılması beklenen törende, Türkiye'nin siyaset, ekonomi ve iş dünyasından çok sayıda ismin hazır bulunması öngörülüyor. Rüşdü Saraçoğlu'nun vefatı, hem görev yaptığı kurumlar hem de yakın çevresi tarafından derin bir kayıpla karşılandı.

Rüşdü Saraçoğlu cenazesi ne zaman

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı başsağlığı mesajında, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.