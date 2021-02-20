Son dakika! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

20.02.2021 10:38 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:46
Son dakika! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberi... ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkati çekti. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.


Son dakika! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika! Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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