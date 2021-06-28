Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde işlediği suçlar BM raporuna yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde işlediği suçlar BM raporuna yansıdı

Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde işlediği suçlar BM raporuna yansıdı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM) müfettişleri, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde konuşlanan Rus paralı askerlerinin sivillerin katledilmesi de dahil olmak üzere birden fazla suça karıştığına dair rapor hazırladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) müfettişleri, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde konuşlanan Rus paralı askerlerinin sivillerin katledilmesi de dahil olmak üzere birden fazla suça karıştığına dair rapor hazırladı.

New York Times'ın (NYT) ulaştığı BM raporunda, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde "silahsız danışmanlar" olarak görevlendirilen Rus askerlerinin, bu yılın başlarında büyük bir askeri operasyon sırasında sivilleri öldürüp evlerini yağmaladığı ve bir camide ibadet edeleri katlettiği tespitlerine yer verildi.

Rus askerlerinin Afrika ülkesinde 10 yıldır devam eden iç savaşa liderlik ettiği belirtilen raporda, büyük elmas rezervlerinin bulunduğu ülkenin hükümet yetkilileri ile ticari ilişkiler geliştirdiği, muhalif gruplara karşı verilen mücadelede aşırı güç kullanımı, rastgele öldürme, okul işgali gibi birçok hak ihlaline karıştıklarına vurgu yapıldı.

Raporda "görsel kanıtlar" ve tanıkların ifadeleri bulunuyor

BM raporunda, Rus paralı askerlerinin işledikleri suçlarla ilgili görsel kanıtların bulunduğu belirtilirken, konuşmaktan korkan görgü tanıklarının kimliklerinin gizli kalması şartıyla ifade verdiklerine değinildi.

Görgü tanıklarına göre, illegal Rus güçleri, Aralık 2020'de Grimari kentinde bir kamyona ateş açarak 3 sivili öldürdü ve 15 kişiyi yaraladı. Şubat ayında ise hükümet birlikleriyle beraber Bambari'deki Takwa Camisini basarak ibadet eden en az 6 Müslümanı katletti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Rus güçleri

Orta Afrika Cumhuriyeti, 2017'de elmas ticaretinin kontrolünü isyancıların elinden alarak 2012'den bu yana binlerce kişinin ölümüne ve bir milyondan fazla insanın yerinden edilmesine neden olan çatışmaları sonlandırmak amacıyla Rusya'dan yardım istemişti.

Kremlin yönetimi, 2013'ten bu yana silah ambargosu uygulanan Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ordusunu eğitmek amacıyla, BM'nin de onayıyla "silahsız askeri eğitmenler" göndermeyi teklif etmişti.

Ancak bir süre sonra, Rus eğitmenlerin silahlı paralı askerler olduğu ve yerel hükümet yetkilileriyle birlikte kazançlı elmas ticareti anlaşmalarına öncülük ettiği öne sürüldü.

Rus yetkililer ülkede hiçbir zaman 550'den fazla eğitmene sahip olmadıklarını söylese de, BM müfettişleri bu rakamın bazen 2 bin100 personele kadar çıktığını tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Belarus'ta bir araç Rus Büyükelçiliğinin girişine daldı
Belarus'ta bir araç Rus Büyükelçiliğinin girişine daldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şevval Şahin Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde işlediği suçlar BM raporuna yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:12:50. #1.15#

title