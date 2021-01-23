Rus muhalif Navalni'nin eşi gözaltına alındı

Alexey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın Rusya'da bugün düzenlenen protestolarda gözaltına alındığı açıklandı.

Rusya'da gözaltında tutulan muhalif Alexey Navalni'nin serbest bırakılmasını isteyen Navalni destekçileri, başkent Moskova ve ülkenin çeşitli bölgelerinde protestolara başladı. Protestolarda muhalif Alexey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da olmak üzere yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı