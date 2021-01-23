Rus muhalif Navalni'nin eşi gözaltına alındı
23.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:09
Alexey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın Rusya'da bugün düzenlenen protestolarda gözaltına alındığı açıklandı.
Alexey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın Rusya'da bugün düzenlenen protestolarda gözaltına alındığı açıklandı.
Rusya'da gözaltında tutulan muhalif Alexey Navalni'nin serbest bırakılmasını isteyen Navalni destekçileri, başkent Moskova ve ülkenin çeşitli bölgelerinde protestolara başladı. Protestolarda muhalif Alexey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da olmak üzere yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı