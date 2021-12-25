Rus Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Rus Donanmasına ait "Caesar Kunikov" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ÇANAKKALE (AA) - Rus Donanmasına ait "Caesar Kunikov" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Ege Denizi yönünden boğaza giren 112 metre boyundaki 158 borda numaralı Ropucha sınıfı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren Caesar Kunikov'a boğaz geçişinde sahil güvenlik unsurları refakat etti.???????