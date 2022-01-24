RTÜK'ten Tele 1'e 'Sedef Kabaş' cezası

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'ın sözleri nedeniyle Tele 1'e 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. Aynı ihlalin tekrarları halinde kanalın lisansı iptal edilebilecek.

RTÜK, Başkan Ebubekir Şahin'in çağrısıyla olağanüstü toplandı. Masadaki ilk rapor, Tele 1 ekranındaki programda kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'ın sözleri oldu. RTÜK İzleme Uzmanı raporunu, Anayasa, 6112 sayılı Yasa, Basın Kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uluslararası içtihatlara dayandırdı. Yasal metinlerde geçen düşünceyi açıklama ve basın hürriyetinin belirli şartlar altında kullanılmasının zorunlu olduğunun belirtildiği uzman raporunda, bu özgürlüğün 'başkalarının haklarının korunması' amacıyla sınırlandırılabileceğine vurgu yapıldı. Raporda evrensel kabul gören 'basın, ifade özgürlüğünü kullanırken, görev ve sorumluluklarına uygun davranmak durumundadır' cümlesi dikkat çekti. Yayıncılığın sorumluluk gerektiren bir kamu görevi olduğunun ifade edildiği raporda, Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda, yayınlarda kişilerin ve kuruluşların itibar ve saygınlığını ihlal edecek, onları küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilmemesi gerektiği anlatıldı. Sedef Kabaş, hakaret içeren sözleri sarf ederken program sunucusunun da herhangi bir müdahalede bulunmamasının tam tersine yapılan hakaretleri onaylamasının medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan beklenen kamusal yayıncılık sorumluluğu ile bağdaşmadığının altı çizildi.

RTÜK, FOX Ana Haber raporunu da görüştü. RTÜK İzleme Uzmanı raporunda, FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin 'bilgi yoğun olmak' yerine 'duygu yoğun habercilik' yaparak kişisel kanaatlerini ön plana çıkardığı tespitine yer verildi. Selçuk Tepeli'nin yorum ve değerlendirmelerini nesnel ve dengeli bir şekilde sunmak yerine polemiğe varan sözler ve üslup içinde, zaman zaman sesini yükselterek 'müstehzi' denilebilecek nitelikte, yer yer abartılı el kol ve parmak hareketleriyle aktardığı yazıldı. Ayrıca, "Söz konusu haber bültenlerinde haberin kendisi ön planda olması gerekirken haber sunucusunun siyasi konulardaki iddia, itham ve yorumlarının ön plana çıktığı ve böylece haberin nesnelliğinin yitirilmesine yol açıldığı düşünülmektedir. Bununla tarafsızlık ilkesine aykırı ve toplumda özgürce kanaat oluşumunu engelleyebilecek bir yapıda toplumu belli bir düşünceye sevk etmeye çalışılarak yayıncıların sahip olması gereken kamusal sorumluluktan uzak bir tutum sergilendiği değerlendirilmiştir" denildi. Raporu görüşen Üst Kurul, uzman görüşünü tasdik ederek FOX'a üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri