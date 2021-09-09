Romanlar Konfederasyonu istişare toplantısı düzenledi
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Romanlar Konfederasyonu istişare toplantısı düzenledi

Romanlar Konfederasyonu istişare toplantısı düzenledi
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Romanlar Konfederasyonu, federasyon başkanları ve 50 ilden gelen üyelerin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

Romanlar Konfederasyonu, federasyon başkanları ve 50 ilden gelen üyelerin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, romanların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanında yaşadıkları sorunlar ele alındı.

Toplantı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, Kovid-19 sürecinden sonra ilk toplantıyı, federasyon başkanlarının yanı sıra 50 ilden gelen üyelerinin katılımıyla düzenlediklerini belirtti.

Eğitimde yaşadıkları sorunu toplantının ilk maddesi olarak görüşeceklerini ifade eden Çokyaşar, "İkinci konumuz ise istihdamdır. Bununla ilgili İŞKUR Genel Müdürlüğü ile yerel bazlı çalışmalarımız var. Hükümetimizden, İŞKUR üzerinden yürütülen Toplum Yararına Programlarından (TYP) açık olarak destek istiyoruz. TYP'de önceden bize çok kontenjan verilirken bugün istediğimiz düzeyde değiliz. TYP ile işsiz insanlarımız 9-10 ay çalışarak bir nebze de olsa nefes alıyorlardı. Biz bu nefesin onlara verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Romanların ve sivil toplum örgütlerinin taleplerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Ahmet Çokyaşar, toplantı kapsamında, roman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yürürlükte olan "Roman Eylem Strateji Planı" hakkında bilgilendirmelerde bulunacaklarını kaydetti.

"Çocuklarımızın bazıları çoğu zaman beslenmeden okula gidiyor"

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler de 0-12 yaş grubundaki roman çocuklarının eğitim sürecinde yaşadıkları devamsızlık sorununa işaret etti.

Roman çocukların eğitimde örnek alacakları rol modellerinin yeterli sayıda olmadığını belirten Güyümgüler, " Çocuklarımızın bazıları çoğu zaman beslenmeden okula gidiyor. Okullardaki devamsızlığın ana sebebi, anne babanın eğitimsiz oluşu ve ekonomik boyuttur. Beklentimiz, çocukların okullara erişebilmesi için okul öncesi servis, beslenme ve ailelere eğitim sisteminde okuyan çocuklara katkı payı sunulmasıdır. Ayrılmış anne-babaların çocukları devamsızlık oranında ilk sıralarda yer alıyor." dedi.

Etkinlik sonunda, programın düzenlenmesine katkı sunan Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak'a, teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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