Roma Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı raketler tur atladı
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı raketler tur atladı

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde seribaşı raketler Sırp Novak Djokovic ve İspanyol Rafael Nadal, kadınlarda da Rumen Simona Halep ve Çek raket Karolina Pliskova, zorlanmadan rakiplerini yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı raketler tur atladı
19.09.2020 01:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 01:24

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde seribaşı raketler Sırp Novak Djokovic ve İspanyol Rafael Nadal, kadınlarda da Rumen Simona Halep ve Çek raket Karolina Pliskova, zorlanmadan rakiplerini yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda Kovid-19 tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanan turnuvaya, üçüncü tur müsabakalarıyla devam edildi.

Erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, vatandaşı Filip Krajinovic karşısında ilk sette zorlansa da 7-6 (7) ve 6-3'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Djokovic, çeyrek finalde Alman Dominik Koepfer ile karşılaşacak.

2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal da Sırp Dusan Lajovic'i 6-1 ve 6-3'lük iki setle fazla zorlanmadan çeyrek finale yükseldi. Nadal, çeyrek finalde Arjantinli Diego Schwartzman ile kozlarını paylaşacak.

4 numaralı seribaşı ev sahibi ülkeden Matteo Berrettini de vatandaşı Stefano Travaglia'yı 7-6 (5) ve 7-6 (1)'lik tie-breake giden iki set sonucunda 2-0 yenerek, turu geçti. Berrettini, çeyrek finalde Norveçli Casper Ruud ile mücadele edecek.

-Kadınlar

Kadınlarda turnuvanın 1 numaralı seribaşı raket Rumen Simona Halep, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, tur atladı. Halep, çeyrek finalde Kazak rakibi Yulia Putintseva ile eşleşti.

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Çekya'dan Karolina Pliskova da Rus Anna Blinkova'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, bir üst tura çıktı. Pliskova, Belçikalı Elise Mertens ile çeyrek finalde mücadele edecek.

Turnuvanın 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina da Rus rakibi Svetlana Kuznetsova'yı 7-6(6) ve 6-4'lük iki set sonucunda 2-0 yenerek, tur atladı. Svitolina, çeyrek finalde 12 numaralı seribaşı Çek raket Marketa Vondrousova ile karşılaşacak.

9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza da 7 numaralı seribaşı İngiliz Johanna Konta'yı 6-4 ve 6-1'lik iki setle 2-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Belaruslu Victoria Azarenka'nın rakibi oldu.

Bu arada, İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın dün açıkladığı karara göre Roma Açık yarı final ve final müsabakalarına Kovid-19 tedbirleri düzenlemeleri çerçevesinde olmak üzere bin kişilik seyirci alınacak.

Kaynak: AA

AA Editörü - Barış Seçkin
Barış Seçkin
AA Editörü
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