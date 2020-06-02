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Rize'den yapılan 4 aylık çay ihracatı yüzde 159 arttı

Rize'den yılın ilk 4 ayında yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 159 artarak 3 milyon 156 bin 282 dolara ulaştı.

Rize'den yapılan 4 aylık çay ihracatı yüzde 159 arttı
02.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:05

Rize'den yılın ilk 4 ayında yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 159 artarak 3 milyon 156 bin 282 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Rize'den ocak-nisan döneminde 19 ülkeye 938 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 3 milyon 156 bin 282 dolar kazanç sağlandı.

Rize'de geçen yılın ilk 4 ayında 570 tonluk çay ihracatından 1 milyon 220 bin 693 dolar gelir elde edilmişti. Kentte ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 65, değerde de yüzde 159 ihracat artışı sağlandı.

Belçika'ya ihracat yüzde 245 arttı

Belçika, ABD ve KKTC en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Rize'den Belçika'ya bu dönemde 421 ton çay ihraç edilerek 1 milyon 703 bin 553 dolar kazanıldı.

Geçen yılın aynı döneminde Belçika'ya 137 tonluk çay satılmış, 494 bin 242 dolar gelir elde edilmişti. Yılın ilk 4 ayında Belçika'ya yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı döneminde oranla miktarda yüzde 207, değerde de yüzde 245 arttı.

Bu ülkeyi, 263 bin 979 dolarlık ihracatla ABD, 233 bin 963 dolarlık ihracatla KKTC takip etti.

"Çay ihracatının yüzde 60'ı Rize'den"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 4 aylık döneminde 5 milyon 239 bin 86 dolarlık çay ihraç edildiğini söyledi.

Ülkeden yapılan çay ihracatının yüzde 60'ının Rize'den gerçekleştirildiğine dikkati çeken Turgut, şöyle devam etti:

"Rize'den bu dönemde gerçekleştirilen çay ihracatı geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 159 artarak 3 milyon 156 bin 282 dolara ulaştı. İhracattaki artış sevindirici ve bu artışın yıl boyunca devam edeceğine inanıyoruz. Türk çayı ihracatından beklentimiz yüksek."

Turgut, ihracat yapılan ülke sayısının da arttığına işaret ederek, bu dönemde geçen yılın ilk 4 ayından farklı olarak Suudi Arabistan, İsviçre, Katar, Kuzey Makedonya ve Malta'ya da çay ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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