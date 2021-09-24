Rize'den bir kafile Siirt'i gezdi - Haberler
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Rize'den bir kafile Siirt'i gezdi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Rize'den bir kafile Siirt'i gezdi

Rize'den bir kafile Siirt'in tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

SİİRT (AA) - Rize'den bir kafile Siirt'in tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

"Rize-Siirt Dostluk Köprüsü Buluşması" projesi kapsamında kente gelen kaile, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Davetlileri eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte karşılayan Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretten dolayı kafileye teşekkür etti.

Siirt'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında davetlileri bilgilendiren Hacıbektaşoğlu, her iki şehir arasında kurulan gönül ve kardeşlik köprüsünün bu projeyle daha da güçleneceğini belirtti.

Rize Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu da desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti, karşılıklı ziyaretlerin her iki şehri bir birerine daha da yaklaştıracağını söyledi.

Kafile daha sonra kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi, Deyr bölgesindeki bahçede fıstık hasadına katıldı.

Valilik ziyaretine Rize Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Siirt Sosyal Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nurten Temiz de katıldı.

Rize'den bir kafile Siirt'i gezdi

Rize'den bir kafile Siirt'i gezdi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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