Rize'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Rize'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada kaçak silah imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada kaçak silah imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ardeşen ilçesinde ruhsatsız silah imal ve ticaretine yönelik çalışmalar sonucu Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince O.N. ve K.N'nin evlerine operasyon düzenlendi.

Pazar Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararıyla bomba arama köpeği ile gerçekleştirilen aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 146 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı