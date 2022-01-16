RİZE (İHA) - Rize'de kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın imdadına özel idare ekipleri yetişti

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde kar nedeniyle hastaya müdahaleye giderken zorlanan ambulansın imdadına Özel İdare Ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Aktaş Köyü'nde akşam saatlerinde rahatsızlanan Fatma Morgül'ün yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. Aktaş'ın evine gitmek için yola çıkan sağlık epikleri aşırı kar yağışı nedeniyle hareket etmekte güçlük çekti. Rize Özel İdaresi tarafından bölgeye sevk edilen iş makinelerinden yardım isteyen sağlık ekipleri, iş makinelerinin önlerinden yolu açmasıyla hareket edebildi.