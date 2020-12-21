Restoranda içki içip, eğlenen 20 kişiye 63 bin lira ceza
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Restoranda içki içip, eğlenen 20 kişiye 63 bin lira ceza

21.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:41
Restoranda içki içip, eğlenen 20 kişiye 63 bin lira ceza

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde pandemi kurallarını ihlal ederek içeriye müşteri alan restorana vatandaş gibi giren polis, içeride içki içip eğlenen 20 kişiye 63 bin 600 TL ceza kesti.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde pandemi kurallarını ihlal ederek içeriye müşteri alan restorana vatandaş gibi giren polis, içeride içki içip eğlenen 20 kişiye 63 bin 600 TL ceza kesti.

İlçeye bağlı Camişerif Mahallesi'nde bulunan restoranın kapılarını kilitleyerek içeriye müşteri aldığı bilgisini edinen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müşteri gibi davranarak iş yerine girdi. Mekanda konsomatris olduğu, 18 yaşından küçük çocuk işçinin çalıştığı, toplamda 20 kişinin masalarda alkollü içki içerek eğlendikleri, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı, maske kullanılmadığı, tütün mamullerinin kullanıldığı tespit edildi. İş yeri, Hıfzıssıhha Kanunu'a muhalefetten mühürlenirken, içeride bulunan 20 kişiye de 63 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.


Restoranda içki içip, eğlenen 20 kişiye 63 bin lira ceza
Restoranda içki içip, eğlenen 20 kişiye 63 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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