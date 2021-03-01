Restoran, lokanta ve kafeler açılacak mı? Yasaklar kalktı mı? 1 Mart Kabine Toplantısı kararlarına göre kafeler açılıyor mu?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda çok önemli kararlar alındı. Vatandaşlar 1 Mart Kabine Toplantısı kararları nelerdir merak ediyor. Kararlar arasında hafta sonu kısıtlaması, ilkokul ve liselerde yüz yüze eğitim, restoran, lokanta ve kafelerdeki son durum, halı sahalarda yasak devam edecek mi gibi konular yer alıyor.

Restoran, lokanta ve kafeler açılacak mı? Yasaklar kalktı mı? 1 Mart Kabine Toplantısı kararlarına göre kafeler açılıyor mu? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkacak? Sokağa çıkma yasağı 3 büyük ilde bitiyor mu? Kısıtlamalar kalkacak mı?

RESTORAN, LOKANTA VE KAFETARYALAR AÇILIYOR MU?

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının Mart ayının 2. yarısına bırakılacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam 9 sabah 5 arası bir süre daha devam edecektir.

DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER HANGİLERİDİR?

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER : Mavi renkli

ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER : Sarı renkli

YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Turuncu renkli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Kırmızı renkli

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Okullar Türkiye genelindeki ilkokullarda 8-12 sınıflarda eğitim öğretime açılacak. Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

HAFTA SONU KISITLAMASI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

KALKAN KISITLAMALAR NELERDİR?

- Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arası kısıtlama sürecek.

- Okullar Türkiye genelindeki ilkokullarda 8-12 sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

- Düşük ve orta riskli illerde diğer kademelerde de eğitme başlanacaktır. Yüksek ve çok riskli illerde sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

- Çok yüksek riskli iller dışında kafe restoranlar sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürecek.

- Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecek.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ile ilgili düzenleme düşük ve orta illerimizde kaldırıldı.

- Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdürecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.