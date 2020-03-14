Reşadiye, kentsel tasarım projeleriyle yenileniyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Reşadiye, kentsel tasarım projeleriyle yenileniyor - Haber
Marmaris, Türkiye, Güncel

Reşadiye, kentsel tasarım projeleriyle yenileniyor

Marmaris'in ünlü çam balına virüs sonrası talep daha da arttıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinin ünlü çam balına, koronavirüs salgını sonrası talep daha da arttı.

14.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:41
Reşadiye, kentsel tasarım projeleriyle yenileniyor

Marmaris'in ünlü çam balına virüs sonrası talep daha da arttı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin ünlü çam balına, koronavirüs salgını sonrası talep daha da arttı. Bağışıklığı güçlendirici olduğu gerekçesiyle kış mevsiminde tercih edilen bal, virüs salgını sonrası vatandaşların talep ettiği ürünlerin başında geldi.  Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris, ünlü çam balıyla da dikkat çekiyor. Çam ormanlarıyla çevrili Marmaris, ülkenin çam balı üretiminin yüzde 90'ını karşılıyor. Marmaris'in Osmaniye, Turunç, Çamlı, Taşlıca ve Bayır gibi 11 kırsal mahallesinde 711 arıcı, çam balı üretiyor. Bu yıl 300 binin üstündeki kovandan 150 bin ton rekolte bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise arıcılığın gelişmesi için eğitimler düzenliyor. Geçen yıl eylül ayından itibaren açılan kurslara katılan arıcılar, bilgilendirildi. Ayrıca arıcılara devlet desteği sağlandı. 850 gram çam balı 30 lira, 2 kiloluğu 60 lira ve 3 kiloluğu 90 liraya; 27 kiloluk tenekeler ise 500 liraya alıcı buluyor. Kış mevsiminde soğuk algınlıklarında bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle tercih edilen bal, koronavirüs salgını sonrası daha fazla talip görmeye başladı. Hastalıklara karşı önlem almak isteyen vatandaşların listesinde, bal ilk sıralarda yer aldı. Sertifikalı arı yetiştiricisi ve arıterapi eğitmeni de olan bal satıcısı 28 yaşındaki Duygu Gürbüz, "Bu yıl çam balı rekoltesi çok yüksek olacak. Son 1 ay içinde yurt genelinde kargo ile sipariş arttı. İnsanlar balın antiseptik özelliklerin farkına vardı ve daha bilinçli tüketiyor. Özellikle soğuk algınlığı ve solunum rahatsızlığı olanlara ılık su ile karıştırarak içmelerini tavsiye ediyoruz. Antiseptik özelliği nedeniyle koronavirüs gibi rahatsızlıkları için vücut direncini yükseltir. Bal siparişi vermek için arayanlar, bu virüslere faydası olup olmadıklarını soruyorlar. Doğal ürün olduğu için bu tür rahatsızlıklara faydası olduğunu söylüyoruz" dedi.'BU DÖNEMLER DE BAL TÜKETMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM'Hem üretim hem de bal satışı yapan arıcı 38 yaşındaki Gökhan Kemal Kaya, virüs salgını sonrası satışların attığını belirtti. Marmaris'in ünlü balının ihraç edildiğini belirten Kaya, "ABD, Almanya, Rusya başta olmak üzere 13 ülkeye ihraç ediyoruz. En çok Ortadoğulu turistlerden talep geriyor. Bu yıl Katar, Ürdün, Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkelere de satışa başladık. Geçen yıl 80 bin ton civarında olan rekoltenin bu yıl, 150 bin ton civarında olması bekleniyor. Hava koşullarının iyi seyretmesi, rekolteyi artıracaktır" dedi. Arıcılık ve bal satışı yapan 56 yaşında Gülderen Karadere ise, "Bu yaz sezonu hasadında rekor bir bal üretimi bekliyoruz. Günümüz doğa olayları nedeniyle arıcılık risk almaya başladı. Arıcılığın daha iyi noktaya gelmesi için devletimiz çok güzel eğitimler ve maddi destekler sağlıyor. Bu desteklerin artarak devam etmesini istiyorum" dedi.

Müşteri mühendis Cem Akkanat, "İstanbul'dan hafta sonu tatile geldim. İstanbul'da olduğumda kargo yaptırıyorum ve sürekli çam balı kullanıyorum. 1 kilo bir ay demeden bitiyor. İnsanlarımız bu dönemler de bal tüketmelerini tavsiye ediyorum. Çam balı vücut direncini artırıyor ve üst solunum rahatsızlıkları olan benim gibi kişilere çok iyi geliyor" dedi. Müşterilerden 44 yaşındaki Ahmet Altın, "Özellikle kış mevsiminde arı ürünleri ve çam balı tercih ediyorum. Üst solunum yollarına iyi geliyor. Bu son zamanlarda çıkan çeşitli virüslere karşı da vücut direncini artırır. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti Haber
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu Haber
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Haber
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haber
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Mustafa Cengiz
Daha Fazla Mart Açıklama Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: Reşadiye, kentsel tasarım projeleriyle yenileniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 10:29:13. #1.15#