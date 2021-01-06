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Rekabet Kurulu kararları

06.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:09
Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Daimler AG ve Aktiebolaget Volvo tarafından (iştirakleri aracılığıyla) ağır hizmet kamyonlarının yakıt hücrelerinin geliştirilmesi, üretilmesi, satışı ve satış sonrası hizmetlerine yönelik faaliyet gösterecek ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Fiat Chrysler Automobiles NV ve Peugeot SA'nın, Fiat Chrysler Automobiles NV bünyesine katılması yoluyla yapılması planlanan birleşme işlemine izin verilmesi Kurul tarafından onaylandı.

Samsun Akaryakıt Depolama AŞ bünyesinde faaliyet göstermekte olan Gebze Terminali'nin kira süresinin sonunda malik Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'ye devredilmesine izin verilmesi karara bağlandı.

Baymina Enerji AŞ, Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret AŞ ve Gazko Enerji Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün doğrudan, İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün ise dolaylı olarak Palmet Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

LivaNova Plc'ye ait kalp kapakçığı iş kolu üzerindeki tek kontrolün Gyrus Capital SA tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Ejder Kimya İlaç Danışmanlık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün IMCD Ticaret Pazarlama ve Danışmanlık Ltd. Şti. aracılığıyla IMCD NV tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation ve Corporate Resources BV'nin tek kontrolünün TBNG Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Pester Marketing Company ve iştiraklerinin belirli varlıklarının Phillips 66 Company ve SoftBank Group Corporation'ın dolaylı olarak çoğunluğuna sahip olduğu Fortress Investment Group LLC tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

G4S plc'nin tek kontrolünün, Warburg Pincus LLC ve Caisse de Depot et Placement du Quebec tarafından ortak kontrol edilen Allied Universal Topco LLC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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