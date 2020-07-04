Realme X50 Pro için Android 11 Beta Programı Başlatıldı!
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Realme X50 Pro için Android 11 Beta Programı Başlatıldı!

Realme uygun fiyatlı ve üstün teknik özelliklere sahip modelleri ile son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Realme X50 Pro için Android 11 Beta Programı Başlatıldı!
04.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:35

Realme uygun fiyatlı ve üstün teknik özelliklere sahip modelleri ile son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirketin üst segment modellerinden birisi olan Realme X50 Pro için Android 11 Beta programının başlatıldığı duyuruldu. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Realme X50 Pro Android 11 Beta'ya Kavuştu!

Realme, şu anda X50 Pro modeli için Android 11'i test ediyor. Geçtiğimiz günlerde cihaz sahiplerine bir duyuruda bulunan Realme, Android 11'i yakın bir tarihte hazır hale getireceğini açıklamıştı. Realme UI üstüne kurulu olan işletim sistemi, tüm özelliklerini sergileyemeyecek. Ancak birçok yeni özellik bu işletim sistemi ile birlikte cihazlara gelecek.

Şu anda kullanıcılar işletim sistemini test edebiliyor. Ancak bu test işlemi esnasında işletim sistemi dosyalarını silip tekrar yazma işlemleri olduğundan şirket, şu durumda herkesin test programına katılmasını onaylamıyor. Tecrübesiz kullanıcılar için Android 11'in resmi sunucularda yayınlanmasını beklemek daha mantıklı olacak gibi duruyor. Tabii bu programın, adı üstünde bir beta programı olduğunu unutmamanız gerekiyor. Muhtemelen pek çok hata ile karşılaşacağınız bu sürümde deneyimsiz kişilerin ya da stabilite arayanların iyi sonuçlarla karşılaşmayabileceğini hatırlatalım. Peki siz bu program hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Tamindir

Manşet

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