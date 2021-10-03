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Real Madrid, ligdeki ilk yenilgisini Espanyol deplasmanında aldı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Real Madrid, ligdeki ilk yenilgisini Espanyol deplasmanında aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'a 2-1 mağlup oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'a 2-1 mağlup oldu.

Ligin orta sıralarında bulunan Espanyol, lider Real Madrid'e ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.

Espanyol, karşılaşmanın 17. dakikasında Raul de Tomas ve 60. dakikasında Aleix Vidal'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Real Madrid, 71. dakikada Karim Benzema ile farkı 1'e indirse de yenilgiye engel olmadı.

Real Madrid, 17 puanla averajla liderliğini sürdürürken, Real Sociedad bu akşam deplasmanda Getafe'yi mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak.

Espanyol ise 9 puanla 12. sırada yer aldı.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri
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