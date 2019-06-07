Ramil Guliyev'den Roma'da dördüncülük
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Guliyev, 20.35'lik derecesiyle dördüncülük elde etti.
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Guliyev, 20.35'lik derecesiyle dördüncülük elde etti.
Katar'da birinci, İsveç'te ikinci olan Guliyev, İtalya'da elde ettiği dördüncülükle Elmas Lig elemelerindeki puanını 20'ye çıkardı ve finallere katılmak adına avantaj yakaladı.
ABD'li Michael Norman, 19.70 saniyeyle sezonun en iyi derecesini elde ederek yarışı birinci sırada bitirdi. Bir diğer ABD'li atlet Noah Lyles 19.72'lik zamanıyla ikinci, Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.17'lik süresiyle üçüncü sırayı aldı.
Kaynak: Hürriyet
Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı
Kurtulmuş'tan İstanbul çıkışı: Kızgınlığın ve küskünlüğün bedeli CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması!
Minik Ecrin'in üvey amcası "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi" diyen bir şahıs tarafından darbedildi