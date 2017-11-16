Bodrum ilçesinde, motosiklet, ATV-SSV ve 4x4 araçların yarıştığı Rally Halikarnassos Yarışması, magazin startıyla başladı.



Transanatolia Rally Raid kapsamında, 16-19 Kasım tarihlerinde Bodrum Yarımadası ve Datça'da gerçekleşecek "Rally Halikarnassos" yarışlarına, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte start verildi.



Muğla Valisi Esengül Civelek, törende yaptığı konuşmada, dünyaca ünlü Bodrum ilçesinin turizme katkı sunacak sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.



Vali Civelek, yarışların motorspor tutkunları için heyecan ve macera dolu bir etkinlik olacağını ifade etti.



Rally Halikarnassos Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise, bu yıl ki üçüncü yarışlarını Bodrum ilçesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.



"Yarış 551 kilometreden oluşuyor"



Bodrum'un kendileri için çok özel bir yer olduğuna dikkat çeken Büyükpınar, "Buradan yarışmacılar çok memnun olacak. Yarış 551 kilometreden oluşuyor. Bunun 337 kilometresinde yarışmacılarımız zamana karşı yarışacak." diye konuştu.



Büyükpınar, motosiklet, ATV-SSV ve 4x4 araçların yer aldığı yarışmada, 66 araç ve 88 yarışmacının bulunduğunu dile getirdi.



"Turizmi 12 aya çıkarmak istiyoruz"



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da, turizmi 12 aya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını ve etkinliğin bu kapsamda düzenlendiğini vurguladı.



Konuşmaların ardından aralarında yabancı sporcuların da olduğu yarışmacılar, meydandaki startın ardından Konacık Pedasa mevkisinde sıralama turu yaptı.



Bodrum ve Datça ilçesinde yapılacak ve 3 gün sürecek yarışmada sporcular, zorlu parkurlarda mücadele edecek.