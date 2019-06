Quick Sigorta'ya Avrupa'dan ödül

Quick Sigorta, Avrupa Finansal Yönetim Derneği'nin (EFMA) düzenlediği "Sigortacılıkta İnovasyon" konulu yarışmada bronz ödüle layık görüldü.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından EFMA'nın Accenture ile birlikte beş kıtada sigorta şirketlerine yönelik düzenlediği yarışmada, geliştirilen en yenilikçi dağıtım ve pazarlama organizasyonları ödüllendirildi.

54 ülkeden, 287 şirket ve 395 projenin katıldığı organizasyonun "Sigortacılık Ekosistemi" dalında finale aday gösterilen dokuz şirket arasında Quick Sigorta da yer aldı.

Ödül töreninde; Almanya'dan AXA Sigorta birinci, İspanya'dan Mapfre Sigorta ikinci olurken, üçüncülük ödülünün sahibi QWORLD Dijital Ekosistem projesiyle Quick Sigorta oldu. Şirket, bu yarışmada ödül alan ilk Türk şirket oldu.

Quick Sigorta, finalde Generali Çin, AIG Singapur, Allianz Fransa, Axa Almanya, Green Delta Insurance Bangladeş, Mapfre Verti Seguros İspanya, The Honk Kong Federation of Insurers Honk Kong ve Mecubro Arjantin ile yarışmıştı.

"Quick Sigorta inovasyon konusunda dünya ölçeğinde yarışıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, inovasyon konusunda Quick Sigorta'nın dünya ölçeğinde yarıştığını vurgulayarak, uluslararası arası platformdaki bir yarışmada Türkiye'ye ödül getirmekten gurur duyduklarını belirtti.Yaşar, "Bu ülkenin bir değeri olarak bu ülkeye değer katmanın, Türkiye'yi alkışlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bizleri bu yolda destekleyen herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Zengin ürün yelpazesiyle 7/24 müşterisinin ihtiyaç duyduğu her an hizmet sağlayan Quick Sigorta, geçen yıl da The Digital Insurer tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük sigorta şirketlerinin katıldığı "Sigortacılık ve İnovasyon" yarışmasında 133 ülkeden 4 bin 812 katılımcı arasından Avrupa'nın birincisi seçilmişti.

Kaynak: AA