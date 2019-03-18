Qtum-Zeus İşbirliği: Apple Pay ve Samsung Pay'den Kripto Para ile Ödeme

– Singapur merkezli blockchain platformu Qtum, kripto para birimi Qtum yatırımcılarının, ödeme uygulaması Zeus ile piyasanın yaygın ödeme hizmetleri Apple Pay ve Samsung Pay üzerinden işlem yapabileceklerini duyurdu.

Qtum'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Harika haber! Qtum yatırımcıları artık Zeus uygulaması aracılığıyla dükkanlarda ve mağazalarda Apple Pay ve Samsung Pay ile ödeme yapabilecek!" denilirken, şirketten yapılan açıklamada Zeus uygulaması üzerinden yatırımcıların Apple Pay ve Samsung Pay hesaplarına bağlanabildiği ve böylece sahip oldukları kripto para birimiyle söz konusu ödeme hizmetlerini kullanabilecekleri belirtildi. Söz konusu açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Zeus Qtum'un gerçek dünyadaki kullanımı önündeki engelleri azaltıyor ve uluslararası işlemlerde ücreti talep etmiyor; çünkü, blockchain sınırsız bir teknoloji! Qtum'u Apple Pay ve Samsung Pay kabul eden istediğiniz yerde Zeus uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz."

Söz konusu açıklamanın ardından Qtum Bilişim Kurulu Başkanı Miguel Palencia, şu yorumu yaptı:

"Zeus Qtum'u platformuna eklediği için oldukça mutluyuz. Bu yeni gelişme, Apple Pay ve Samsung Pay kabul eden yerlerde Qtum yatırımcıları için önemli bir fayda sağlıyor." - İstanbul

Kaynak: DHA