Putin ve Abbas 12 Şubat'ta Bir Araya Gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 12 Şubat'ta Soçi'de bir araya gelecek.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 12 Şubat'ta bir araya geleceğini açıkladı. Soçi kentinde gerçekleştirileceği belirtilen görüşmenin gündeminde hangi konuların yer alacağı ise henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin 29 Ocak tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. - SOÇİ