Putin istemedi, Rus liderin figürlerinin kilisede sergilenmesinden vazgeçildi
01.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:05
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında inşa edilen askeri kilisenin içerisinde yer alan Vladirmir Putin'in mozaik figürlerinin Devlet Başkanı'nın isteği doğrultusunda sergilenmeyeceği açıklandı.
Rusya'da, orduya ait bir kilisede bulunan Devlet Başkanı Vladirmir Putin'in mozaik figürlerinin, Rus liderin isteği üzerine sergilenmeyeceği açıklandı.
Rusya Klin Ordotoks Kilisesi üyesi Başrahip Stefan, söz konusu mozaiklerden bazılarının yapım aşamasında olduğunu belirterek, başkent Moskova yakınlarındaki kilisenin iki ayrı duvarı üzerinde bulunan Putin görsellerinin halkın gösterimine kapatılacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com