'Putin'i öven' rap şarkısı YouTube'da beğenilmeme rekoru kırdı

11.09.2019 10:19

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hayranlığıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Timati, Pazar günü yapılan tartışmalı belediye meclisi seçimlerinden bir gün önce çıkardığı ve Kremlin yanlısı belediye başkanını övdüğü şarkısıyla YouTube Rusya'da beğenilmeme rekoru kırdı.

1.48 milyon kişi tarafından "beğenilmeyen" ve üç gün sonra kaldırılan "Moskova" adlı şarkı dünya genelinde en çok beğenilmeyen 30 müzik videosu arasına girdi. Şarkıyı sadece 85 bin kişi beğendi.

Muhalefet adaylarının seçimlere katılmasına izin verilmemesini protesto için düzenlenen eylemlerin eleştirildiği şarkıda "Protestolara katılmıyorum. B.ktan şeylerle işim olmaz" deniyor.

"Moskova: Onur yürüyüşlerine izin verilmeyen kent"

Şarkıda Moskova "onur yürüyüşlerine izin verilmeyen kent" diye niteleniyor ve Putin'in desteklediği şimdiki Belediye Başkanı Sergei Sobyanin'e övgüler diziliyor.

Asıl adı Timur Yunusov olan şarkıcı "Bu hamburgeri Sobyanin'in şerefine yiyorum"diyor.

Timati, 2015'te "En iyi dostum Putin'dir" adlı şarkısında Putin'i "süper kahraman" olarak nitelemişti.

Tepkilerin ardından Salı akşamı videosunu YouTube'dan kaldıran Timati, Instagram'daki açıklamasında videonun çekim parasını Kremlin'in verdiği iddialarını reddederek şarkısını "negatiflik dalgasını durdurmak için çektiğini" söyledi, "Bugün hükümeti eleştirmek moda oldu. Protestolara katılmak yerine çalışıp kendinizi geliştirin" dedi.

Şarkıya katkıda bulunan Guf adlı rap şarkıcısı ise hayranlarından özür diledi, "Pazar günü seçim olduğunu bilmiyordum" dedi.

Moskova belediye meclisi seçimlerinde Putin'in "Birleşik Rusya" partisi çoğunluğunu korumasına rağmen ciddi oy kaybına uğramıştı.