ProPlan, MIPIM'den Yeni Fırsatlarla Döndü

Uluslararası projelerin iş hacmindeki payını her yıl daha da artıran, projelerin gelişimini, tasarımını, planlamasını, yapımını, işletmesini ve değerlendirmesini sıfır hata ile yöneterek teknik müşavirlik hizmeti sunan ProPlan Proje Yönetimi, 13-16 Mart 2018 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM 2018'de dokuzuncu kez yerini aldı. Marka bilinirliğini güçlendirdiği MIPIM'den her yıl dönüşler alan ProPlan İnşaat Proje Yönetimi, bu yılki organizasyonu da kazandığı yeni fırsatlar ve potansiyeller ile geride bıraktı.

PORTFÖYÜ DİKKAT ÇEKİYOR

MIPIM Fuarı'nda gayrimenkul sektörünün uluslararası yatırımcıları, geliştiricileri, yerel ve kamu yönetimleri, arazi sahipleri ve tedarikçileriyle bir araya gelen ProPlan İnşaat Proje Yönetim; İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, Azerbaycan Heydar Aliyev Havalimanı, Umman Salallah Havalimanı, İnİstanbul, Akasya Acıbadem, Beşiktaş Vodafone Arena, GS Türk Telekom Stadyumu ve Ülker Sports Arena gibi önemli yapıların bulunduğu portföyü ile dikkat çekti.

MIPIM 2018'te dört gün boyunca yabancı yatırımcılarla buluşan ProPlan İnşaat Proje Yönetimi, ana fuar binası P-1.K72 numaralı standında birçok firma temsilcisi ile bir araya geldi.

"SEKTÖRÜN DÜNYA ÇAPINDA LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİK"

Erkan Özber: Yeni beraberlikler yaratabilme konusunda verimli bir süreç geçirdik

MIPIM'in, teknik müşavirlik hizmeti sunan ProPlan'ın uluslararası arenada tanınırlığının artırılmasında oldukça etkili ve verimli bir platform olduğunu ifade eden ProPlan Proje Yönetimi ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özber, "MIPIM sayesinde gayrimenkul pazarında hangi yönde ne gibi gelişmeler yaşandığı ve gelişen bölgelerin nereler olduğu konularında güzel tecrübeler ve bilgilendirmeler edindik. Bu sene, sektörümüze bir kez daha dışardan bakabilmemize yardımcı olan bu platformda pazarın dinamizmini takip edebilme, güncelleşme ve yeni beraberlikler yaratabilme konusunda verimli bir süreç geçirdik. Sektörümüzün dünya çapında önemli oyuncuları ile bir araya geldiğimiz MIPIM'i kazandığımız yeni fırsatlar ve potansiyeller ile geride bıraktık" diye konuştu.

MIPIM'de yer almanın büyük bir sorumluluğu beraberinde getirdiğine dikkat çeken Erken Özber, "Türkiye'nin uluslararası pazarda proje yönetimi adına gerçekleştirdiği başarıları ve iş yapabilme gücünü tanıtırken, hayata geçirdiğimiz büyük uzmanlık gerektiren projelerin güçlü yatırımcı portföyünü de yanımızda getiriyoruz. Bu alanda proje yönetim hizmeti alarak profesyonel anlamda gerçekleştirilen projelere, sektöründe lider yerli ve yabancı firmaların yaklaşımını da tecrübe ediyoruz" görüşünü dile getirdi.

MIPIM'in süreklilik getiren bir fuar olduğuna dikkat çeken Erkan Özber, "Tanınırlığınızı artırabilmeniz ve sürekli devam eden projelerinizle ilgili bilgi vermeniz için her sene katılmanız gerekiyor. Etkili geri dönüşleri olan bu fuar sürecini en verimli şekilde geçirdiğimize inanıyoruz." dedi

"DÜNYANIN ŞEHİRCİLİK HARİTASININ DEĞİŞTİĞİ BU SÜREÇTE YER ALMAYA HAZIRIZ"

ProPlan'nın yurt dışında adını başarılarıyla duyurmuş bir firma olduğuna dikkat çeken Özber, "Özellikle havalimanı projeleri ile Azerbaycan, Libya, Sudan, Umman, Türkmenistan'da hizmet verdik. Dubai'de ise danışmanlık hizmeti verdiğimiz iki tower projesi var. Hedefimiz, yurt dışında ve farklı proje tiplerinde yer almak. Bu hedef pazarlara ulaşmamız açısından etkili bir organizasyon olan MIPIM 2018'de özellikle dünyada gelişen potansiyel bölgeleri gördük " diye konuştu.

MIPIM'in bu yıl "Dünyanın Şehircilik Haritası Değişiyor" ana teması ile kapılarını açtığını hatırlatan Erkan Özber, "Nüfusları, kendilerine has sanayi yatırımları ve iş kapasiteleri ile ülkelerin yerine şehirlerin yeni ekonomik güç olarak konumlanacağı bir dünya hiç de uzak değil. Şehirlerin, ülkelerine yön vereceği ve liderliği ele alabileceği yeni bir dünya öngörüsü gerçekten heyecan verici. Her biri kendisine has birçok ekonomik, kültürel ve yapısal özelliğe sahip şehirlerin, kendi yatırımcılarına ve sakinlerine yönelik ihtiyaçlara destek vermesi, kendilerini geliştirmesi ve diğer şehirlere örnek olması gerçekten faydalı bir değişiklik olacaktır. Dünya şehircilik haritasının değiştiği bu süreçte gayrimenkul sektörünün tüm aktörlerine birçok iş fırsatı kapısı açılırken, görev ve sorumluluklar da bir o kadar ağır ve önemli olacaktır. ProPlan İnşaat Proje Yönetimi olarak biz de tüm yetkinliğimizle bu süreçte yer almaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Dinamizmini kaybetmeden her geçen gün gelişen gayrimenkul pazarında, Türkiye ve yakın coğrafyasının ön saflarda olmaya devam ettiğine dikkat çeken Özber, "Potansiyelinin daha çok vurgulanabileceğini ve katılımcılara özellikle İstanbul gibi bir kozmopolitin açacağı ufukların gösterilebileceğini göz önünde tutarak, MIPIM'in Türkiye'de gerçekleştirilmesini gönülden istemekte ve desteklemekteyiz." diye konuştu

100 ülke, 24.200 ziyaretçinin katılım gösterdiği MIPIM'de bu yıl T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla daha da güçlü bir Türkiye temsiliyeti gerçekleştirildi. Fuarın ilk gününde ProPlan Proje Yönetimi'nin standını da ziyaret ederek Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özber ile bir araya gelen Özhaseki , "Böyle büyük ve uluslararası bir organizasyonda sürekliliği sağlamış bir şekilde yer edinerek, hem firmasını hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmesi ve cesaretinden ötürü ProPlan'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.