Projeleriyle suyun önemine dikkat çektiler
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Projeleriyle suyun önemine dikkat çektiler

Projeleriyle suyun önemine dikkat çektiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Banu Aksu ile birlikte hazırladıkları eTwinning projesi ile suyun önemine dikkat çektiler.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Banu Aksu ile birlikte hazırladıkları eTwinning projesi ile suyun önemine dikkat çektiler.

Water Is Life eTwinning projesi yürütücüsü Bilecik Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Banu Aksu, "TheJourney of a Water Drop" adlı final ürünü olan kitaplarını Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'e takdim ederek proje hakkında bilgi verdi. Türkiye'den 10, Portekiz'den 3, İtalya'dan 1 ve Azerbeycan'dan 1 ortağı olan ve toplam 170 öğrenci ile yürütülen projenin yürütücüsü Banu Aksu ve öğrencileri yaklaşık 4 ay süren "Water Is Life eTwinning Projesi" sürecini final ürünleri ile başarılı bir şekilde tamamladılar.

Yaklaşık 4 ay süren, 'Ne kadar az su israf edersek, gelecekte o kadar çok suya sahip oluruz!' sloganıyla yola çıkan, projenin yürütücülüğünü Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Banu Aksu'nun, kuruculuğunu Bilecik Ertuğrulgazi İlkokulu sınıf öğretmeni Filiz Ayhan ve Portekiz'den sınıf öğretmeni Dilia Fernandes'in yaptığı,"Water Is Life" eTwinning projesiyle Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri suyun önemine dikkat çektiler.

Proje ile ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'e bilgi veren öğretmen Aksu, "Proje çerçevesinde yürütülen ve öğrencilerin suyun harika bir kaynak olduğunu anlamaları için katı, sıvı ve gaz halindeki suyla farklı deneyler yapılmış, su döngüsü gözlemlenmiş, su ile ilgili öyküler yazılmış, su ile ilgili meslekler tanıtılmıştır. Bu sayede öğrenciler, su kıtlığı yaşamamaları için su tasarrufu alışkanlıkları kazanmış, suyun bir yaşam kaynağı olduğunu ve tüm canlıların hayatta kalması için ona bağımlı olduğunun farkına varmışlardır." dedi. - BİLECİK

Projeleriyle suyun önemine dikkat çektiler
Projeleriyle suyun önemine dikkat çektiler
Projeleriyle suyun önemine dikkat çektiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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