Prof. Dr. Kocaoğlu: "On Beşli Ağıtımızla Düğünlerde Maalesef Duyarsız Bir Şekilde Eğleniyoruz"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, "Bizim 1. Dünya Savaşı'nda yüreğimizin yangını olan On Beşli ağıtımızla maalesef bugün düğünlerde duyarsız bir şekilde eğleniyoruz" dedi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Zaferin 103. Yıldönümünde Çanakkale Ruhu" adlı konferans düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı "Zaferin 103. Yıldönümünde Çanakkale Ruhu" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Alaçam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu yaptığı konuşmada, "Çok duyarsızlıklarımız var. Maalesef bizi biz yapan konularda bazen çok aymazlıklarımız var. Bu milletin vebalini taşıyoruz. Geçmişte o insanlar orada şehit düşmeseydi siz bu ortamda burada bulunamayacaktınız. Ama biz ne yaptık, saygımızı nasıl sunduk. Seyit Onbaşı'ya yaklaşık ölümünden 30 yıl sonra hatırlayarak, sadece bugün doğduğu Çamlık köyüne ismini vererek bu kadarla bedelini ödedik. İstiklal Marşımızın ve Çanakkale destanını yazan Akif'imize nasıl sahip çıktık? Bir üniversitenin adını verdik o kadar. Bir şey yaptığımız yok. Ne araştırma enstitüsü kurduk ne bir şey. Çanakkale'yi görmeden bize anlatan o imanın sahibi Akif'in oğlu Emin'in İstanbul'da bir çöplükte ölüsünü bulduk. Bu kadar sahip çıkıyoruz. Bizim tarihimiz ağıtlarla doludur. On Beşli türküsü var. O bir ağıttır ama biz ne yapıyoruz? Düğünlerde On Beşli türküsüyle eğleniyoruz. Tarih niye gerekli, ne yaptığımızın farkına varabilmemiz için gerekli. Bizim 1. Dünya Savaşı'nda yüreğimizin yangını olan ağıtlarımızla maalesef biz bugün duyarsız bir şekilde eğleniyoruz. Bugün bizi biz yapan değerlerimiz. Çanakkale Türk'ün Emperyalizme meydan okuması ve imanın zaferidir. Şu anda ülkemize yapılan saldırılar bunun bir benzeridir. Bugün Afrin'de Emperyalizme karşı göstermiş olduğumuz direnç Çanakkale ruhu ile izah edilebilir. Türk milletine tarih sahnesinden silemezler çünkü Türk milletinin 2 bin yıllık devlet geleneği vardır. Bu coğrafyada yaşamanın bedelini ödettirmeye çalışan emperyalistlere Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasında Türk milletinin bin yıldır mücadelesinin olduğunu hatırlatmak isterim. Tekrar Türk milleti Çanakkale ruhu ile dirilecek ve yükselişe geçecektir" ifadelerini kullandı.

Program sonunda İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar tarafından Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Halk Eğitimi Müdürü Salih İleri, Alaçam İmam Hatip Mezunları Dernek Başkanı Salih Uçar, idareciler, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN