Prens Charles'ın Eşi Evleri ile İlgili Konuştu, Tüm Ülkenin Ağzı Açık Kaldı: Orası Hayaletli

İngiltere; Prens William ve eşi Kate Middleton'ın yeni doğan bebeğini değil, Camilla Parker'ın son açıklamalarını konuşuyor.

ÜLKE BEBEĞİ BIRAKTI, CAMILLA PARKER'A ODAKLANDI

İngiltere tahtının yakın gelecekteki varisleri Prens William ve eşi Kate Middleton üçüncü bebeklerini kucaklarına aldılar. Kraliyet ailesinin yeni üyesi bir erkek oldu. Ancak ülke yeni bebek yerine Prens Charles'ın eşi Camilla Parker'ın anlattıklarıyla çalkalanıyor.

Camilla Parker'ın ülkede bir anda gündem olan konuşmasının konusu Prens Charles'ın Doğu Ayrshire bölgesindeki evi.

EVE GİRMEYİ REDDETTİ

20 milyon pound ile yenilenen bu evin belgeselini çekmek isteyen bir televizyon Camilla Parker ile röportaj yaptıklarında işlerin tamamen değişeceğinden haberleri yoktu.

Camilla Parker, evin yenilenmesiyle ilgili yapılan röportajda o eve girmeyi reddettiğini bunun nedeninin de gördüğü bir "hayalet" olduğunu söyledi. "O evde hayalet olduğuna hiç şüphem yok" diyen Camilla Parker, eve ilk girdiği anları şöyle anlattı: "O evi ilk gördüğün anı görseydiniz aynı ev olduğuna inanamazdınız. Çok üzgün ve yaşanmamış, sevilmemiş ve ihmal edilmişti. Ve bu konuda gerçekten ürkütücü bir hissi vardı. Kuşkusuz şüphe olmayan bir hayalet vardı."

"DONDUM KALDIM"

Düşes şöyle devam etti: "İlk adımı attığımı hatırlıyorum. Koridora girdim ve düşündüm. "Daha fazla devam edemem" dedim. Tam anlamıyla dondum kaldım."

Evden ayrıldıktan uzun bir süre geri dönmeyi reddettiğini anlatan Parker yenileme çalışmaları sonrası evi ilk gördüğünde ise hissettiklerini şöyle anlattı: "Ayrılmayı ve tekrar buraya gelmek istemediğimi hatırlıyorum ve birkaç yıl boyunca gelemedim. Geri geldiğimde tamamen yeni bir evde yürüdüm ve orada ne olduysa o his kayboldu. Her şey yeniden gülümsüyor gibiydi."

Camilla Parker'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada günün konusu oldu.