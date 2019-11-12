Pozantı'da öğrencilere kırtasiye ve ayakkabı yardımı yapıldı

12.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:20

Pozantı'da 48 ilkokul öğrencisine kırtasiye ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Vatanda Eğitim Derneği Başkanı Sebahattin Aslan, Hamidiye İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, topladıkları geri dönüşüme uygun malzemelerden elde ettikleri gelirle 7 yılda 140 bin öğrenciye yardımda bulunduklarını belirtti.

Okulda Pozantı Belediyesi işbirliğinde yardım dağıtımı yaptıklarını ifade eden Aslan, "Özellikle şehit ve gazi çocuklarına yaptığımız yardımların yanı sıra, okullardaki minik öğrencilerimize de çeşitli yardımlar yaparak onlara okulu ve kitap okumayı sevdirmeyi hedefliyoruz. Her yardım zamanında sevinç ve heyecanlı gözlerle mutluluklarını ortaya koyan öğrenciler bizim içimizi ısıtıyor." dedi.

Etkinliğe Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız ve dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA