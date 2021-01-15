Portekiz hükümeti, İngiltere'nin Kovid-19 nedeniyle kendilerine uçuş yasağı getirmesini "saçma" buldu
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Portekiz hükümeti, İngiltere'nin Kovid-19 nedeniyle kendilerine uçuş yasağı getirmesini "saçma" buldu

15.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:26
Portekiz hükümeti, İngiltere'nin Kovid-19 nedeniyle kendilerine uçuş yasağı getirmesini

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, İngiliz hükümetinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türü nedeniyle Güney Amerika ülkeleriyle birlikte Portekiz'e de getirdiği İngiltere'ye uçuş yasağının "saçma" olduğunu söyledi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, İngiliz hükümetinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türü nedeniyle Güney Amerika ülkeleriyle birlikte Portekiz'e de getirdiği İngiltere'ye uçuş yasağının "saçma" olduğunu söyledi.

Portekiz haber ajansı Lusa'ya konuşan Silva, İngiltere'nin uçuş yasağının "ani ve olumsuz bir sürpriz" olduğunu belirterek, böyle bir kararın "hangi temele dayandığını" İngiliz mevkidaşına soracağını ifade etti.

Silva, "Bence mantıksız bir durum. Öncelikle ani, beklenmedik bir karar ve bunun olumsuz sürprizleri olacaktır. İkinci olarak da öncesinde hiçbir uyarı almayan kişileri çok fazla etkileyecektir. Çünkü akşamüstü 17.00'de açıklanan ve sabah 04.00'te yürürlüğe gireceği belirtilen bir karar." dedi.

İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüşüp konuyu gündeme getireceğini kaydeden Silva, "Temel nedenini bilmediğimiz, saçma bir önlem. Portekiz'in Brezilya ile ulaşım bağlantısını öne sürerek Portekiz'den gelen uçuşları durdurmak, kusura bakmasınlar ama tamamen saçma." şeklinde konuştu.

İngiliz hükümeti, daha önce Danimarka ve Güney Afrika'ya uyguladığı uçuş yasağını, dün aldığı ve bu sabah saat 04.00'ten itibaren uygulanacağını açıkladığı bir kararla Güney Amerika ülkelerine ve Portekiz'e genişletmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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