Zonguldak Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Köprüden Çıkan Hurda Miktarını Açıkladı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız ortak bir basın açıklaması yaparak köprüden çıkan hurda miktarının bin 850 ton olduğunu ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan köprüden kalan parçayla birlikte 1850 ton hurda çıkacağını ifade etti. Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Gerçeği yansıtmayan hemşehrilerimizin kafasını karıştırmaya çalışan bir ekip var. Burada Fevkani Köprüsü'nün kaldırıldığı yerde hizmetin, çalışmaların hızla ilerlediği yerden sizlere hitap ediyoruz. Gördüler ki Fevkani Köprüsü'nün kaldırılmasını hemşehrilerimiz çok istiyorlar. Anketler yaptılar. Yüzde yetmişler, yüzde seksenler, yüzde doksan civarlarında anket yayınladılar. Hemşehrilerimiz bu işi destekledi. Baktılar ki buradan olmayacak. Fevkani Köprüsü'nün, hemşehrilerimizin üzerinde oluşturduğu pozitif etkiyi kırabilmek için yalana sarıldılar. Bizler buna müsaade etmeyeceğiz. Sabırla izledik. Sabırla dinledik. Takip ettik. Fakat şimdi iş bitti. Sadece derenin üstünde bir kısım kaldı. Su geçişi yapıldıktan sonra o da kaldırılacak. Allah izin verirse kaza bela olmadan bu iş de bitmiş olacak. Hizmetine vatandaşlarımızın verilmiş olacak."

Köprünün tonajına ilişkin üniversitenin hazırladığı raporuna değinen Çağlayan, "Bu yetkiyi belediyeye Makina Kimya vermiş. On sekiz Temmuz iki bin yirmi üçte ihalesi yapılan Fevkani Köprüsü yıkım işinin çok daha öncesinden başlatılan bir raporu var. Burada biz Böyle göz ucuyla bakıp da karar verilmiş bir durum söz konusu değil. Belediyemiz üniversitemize bir yazı daha yazıyor. Diyor ki köprüsünün çelik tonajının tespit edilmesi amacıyla sizden bir çalışma rica ediyoruz. Üniversitemiz bu işin uzmanları tarafından bir görevlendirme yapılıyor ve altı ay boyunca çalışılıyor. Her bir kısmı fotoğraflanıyor. Röntgeni çekiliyor ve belediyemize bir rapor sunuluyor. Deniliyor ki efendim acılık rampası bağlantı yolu. ve diğer kalemlerin bütün hesaplamaları yapılıyor ve işte burada karşınızda Bin sekiz yüz kırk iki virgül on beş ton burada çıkar. Bilimsel araştırma. Kalem kalem, milim milim hesaplanmış. Peki 1842 olarak öngörülüyor ya. Bugün iş bitti. Ne kadar çıktı en son kalan parçayla yaklaşılan rakam 1850 ton. Şimdi şurasına bakalım. Öncelikle bir üniversitemize teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma, yerinde bir çalışma ve çok sapma olmadan neredeyse milimetre milimetre hesaplanmış tam bir sonuç bulunmuş. Bugün iş bitti değil mi? Kantar fişlerimiz belli. Kamyonlara bakın. Yüklemeden sonra kameradan çıkıyor. Kantara giriyor. Ölçümü yapılıyor. Şu anda üniversitenin raporuyla birebir sonuçlanmış bir iş var karşımızda" dedi. - ZONGULDAK