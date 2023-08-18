Yusuf Ziya Yılmaz: Şehirlerdeki adayları millet belirleyecek

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Önümüzdeki süreçte bizim şehirlerde kimi aday yapacağımız sürece millet karar verecek" dedi.

Ak Parti Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisinin herhangi bir şehirden adaylığının söz konusu olmayacağını ifade eden Başkan Yılmaz, "Ben AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Benim herhangi bir şehirden belediye başkanlığına adaylığım söz konusu olamaz. Benim adaylığımdan ziyade benim partimin bizim bulunduğumuz konumlardaki insanlara verecekleri çeşitli vazifeler olabilir. Benim bulunduğumu konum herhangi bir şehirde bu Samsun olur başka bir şehir olur. Benim öyle bir göreve talip olmam ne böyle bir şeyi kafamdan geçirmem ne de ifade etmem bana yakışır" diye konuştu.

"Millet karar verecek"

"Şu anda hiç kimse 'şu şehirde şunun aday olmasını istiyor' diye bir öngörüde bulunamaz. Bir tek milletin öngörüsü olabilir" diyen Yılmaz şunları söyledi:

"Bizim yönettiğimiz belediyeler olsun, yönetmediğimiz belediyeler olsun oradaki dataya, veri tabanına çok hakimiz. Önümüzdeki süreçte bizim şehirlerde kimi aday yapacağımız sürece samimi söylüyorum millet karar verecek. Kamuoyu araştırmaları, saha çalışmaları dediğimiz şeylerde yüzde 99,9'a kadar sonuç yakalanıyor. Kamuoyu ile ilgili değerlendirmelerde isabet yakalanıyor. Eskiden bir isim o işe yakıştırılıyor falan olur. Sonraki o kişi de 'tamam bende bu işte varım' dediğinde kamuoyu ona göre oluşuyordu. Milletin dediğini AK Parti kadar dinleyen, önemseyen, öncelik veren bir siyaset hareket yoktur."

"Muhalefetin elindeki şehirlerimiz, kurtarılmak için adeta gün sayıyor"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde sandıktan zaferle çıkmanın sevincini yaşarken, eksikliklerini de gidermek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları, şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyor. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar tüm mesailerini, tüm enerjilerini parti içi çekişmelerde harcıyorlar. Hedef ve ölçek büyüttüğümüz mahalli idareler seçimlerine, diğer tüm seçimlerden daha fazla asılmamız gerekiyor. Muhalefetin elinde her gün kan kaybeden, kötüye giden şehirlerimiz, kurtarılmak için adeta gün sayıyor. Fuzuli tartışmalarla vakit israf etmek yerine tüm enerjimizi proje geliştirmeye harcıyoruz. Başkalarının ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Hiçbir şey bizi şehirlerimize hizmet etmekten, ülkemize eser ve yatırım kazandırmaktan alıkoyamaz, koymamalıdır. Özellikle 8 ay sonra milletin karşısına çıkacak belediye başkanlarımızdan, bu noktada azami hassasiyet ve gayret bekliyoruz. Bu kısıtlı zamanı en iyi, en verimli ve en etkin şekilde kullanmamız gerekli. Bitme aşamasına gelmiş projelerimizi süratle tamamlamak, doğrudan vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetlere daha fazla eğilmemiz gerekli" ifadelerini kullandı. - SAMSUN