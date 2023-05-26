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Yurt Dışı Oyları Ankara'ya Getirildi

Yurt Dışı Oyları Ankara'ya Getirildi

Politika Haberleri

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Ankara'ya getirildi.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Ankara'ya getirildi.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Ankara'ya getirildi. Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı. Yurt dışında oylamanın son bulmasının ardından seçmen kütüğü yurt dışında olan seçmenler 28 Mayıs saat 17.00'a kadar gümrük kapılarında oy kullanabilecek. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi Ankara Politika Haberler

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