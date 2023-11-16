YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu: Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, yargıda yaşanan krize ilişkin değerlendirmede bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasına yönelik taleplere tepki gösteren Mutlu, "İktidar, yeter artık. Aklımızla alay etmeyi bırak... Anayasayı değiştirecek sayınız yok. Kimi kandırıyorsunuz. Ortada bir kriz de yok. Anayasayı gündeme getirmek için suni bir gündem var" dedi.

YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın Anayasa Mahkemesi'nin kapatmak istemesine tepki gösterdi. Mutlu, "İktidar, yeter artık. Aklımızla alay etmeyi bırak. Anayasa Mahkemesi AK Parti'yi kapatma davasını reddettiğinde ettiğinde tüm Ak Partililer ayakta alkışladı. 'İyi ki Anayasa Mahkemesi var' dediler. Tamamen hukuka ve vicdana aykırı olan ikinci MTV'ye itirazı Anayasa Mahkemesi reddederken 'Bravo' dediler. O zaman maşallah Anayasa Mahkemesi'ne sevgileri tavan yapmıştı. Öte yandan MHP, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla Engin Alan tahliye edilince alkışlarıyla yeri göğü inletmişti. Bugün geldiğimiz noktada hem AK Parti hem MHP, 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyorlar'" dedi.

"ANAYASAYI GÜNDEME GETİRMEK İÇİN SUNİ GÜNDEM YARATILIYOR"

Ortada bir kriz olmadığını savunan Mutlu, iktidarın anayasayı gündeme getirmek için suni bir kriz yarattığını savunarak şunları kaydetti:

"Sevgili iktidar; bakın, sizi dışarda devlet onuru adına ölümüne destekliyoruz. Ama lütfen aklımızla alay etmeyin. Laf olsun, torba dolsun diye konuşmayın. Bu çelişkileri bırakın. Anayasayı değiştirecek sayınız yok. Kimi kandırıyorsunuz? Ortada bir kriz de yok. Anayasayı gündeme getirmek için suni bir gündem var. Anayasa çok açık. Anayasa Mahkemesi'ne uyarsınız kargaşa biter. Uymazsanız ne olur? Birincisi; ülkede kargaşa bitmez. İkincisi; anayasayı değiştirecek sayınız olmadığı için buna 'Abesle iştigal' denir. Üçüncü ve en önemlisi; bu anayasa yok ise, geçersiz ise adama sorarlar: 20 yıldır aklınız neredeydi? ve en tehlikelisi; Anayasa yok ise siz de yoksunuz, biz de yokuz. Hala anlamıyor musunuz?"