Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'dan, Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son dönemde Türkiye'de yaşanan kalp krizi ve Emboli (Kan pıhtısı ve pıhtılaşma) vakalarının araştırılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan son dönemde Türkiye'de yaşanan kalp krizi ve Emboli vakaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlara seslenerek, özellikle son dönemlerde artan kalp krizi ve Emboli vakalarına bağlı ölümlerdeki artışının sebebinin mRNA aşıları ile ilgisinin olup olmadığının araştırılmasını istedi.

'Bazı uzmanlara göre ölümlerin sebebi mRNA aşıları'

Erbakan, son dönemlerde Türkiye ve dünyada genç yaşlarda yaşanan kalp krizi ve Emboli vakalarında ciddi bir artış olduğunu gözlemlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda yapılan birçok bilimsel açıklamada bu durumun, mRNA aşılarının yan etkilerinden kaynaklı bir artış olabileceğini ifade eden yerli ve yabancı pek çok uzman bulunmaktadır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, diğer tüm yetkili kurumlarımızın bu çok önemli konuyu araştırmalarını, gerçekleşen bu hastalık ya da ölüm vakalarının mRNA aşılarıyla bir ilişkisinin bulunup bulunmadığının tespitini, gerçekleşen hasta ve ölüm vakalarının ne kadarının aşılanmış, ne kadarının ise aşılanmamış kişilerden oluştuğuna dair bir çalışmanın yapılmasını, tespit edilen verilerin kamuoyu ile paylaşılmasını, vatandaşlarımızın tüm bu hassas konular ile ilgili doyurucu bir şekilde bilgilendirilmesini beklemekteyiz. Ayrıca yapılacak çalışmalar ışığında, mRNA aşılarının bu hastalık veya ölümler ile bir ilişkisinin bulunması halinde, halkımızın huzuru ve güvenliği bakımından bundan sonrası için ne gibi önlemler alınacağı ve nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda kamuoyunun geniş ölçüde aydınlatılması gerekmektedir. Yeniden Refah Partisi olarak konunun daha önce de olduğu gibi takipçisi olacağımızı ifade ederiz". - ANKARA