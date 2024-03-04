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Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Üyeleri ve İstinaf Mahkemesi Başkanları ile görüştü

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Hukuk Kurulu Başkanı Elshana Valiyeva başkanlığında ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren heyeti makamında kabul etti.

Yargıtay Başkanlığı ev sahipliğinde 4-8 Mart tarihleri arasında düzenlenen eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette; her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Üyeleri ve İstinaf Mahkemesi Başkanları ile görüştü

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Üyeleri ve İstinaf Mahkemesi Başkanları ile görüştü

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Üyeleri ve İstinaf Mahkemesi Başkanları ile görüştü

Kaynak: Haberler.com / Politika

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