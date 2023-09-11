Xi Jinping, 78. Grup Ordusu'na savaşa hazırlık çağrısı yaptı

HARBİN, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan 78. Grup Ordusu'nun denetimi sırasında, birliklerin savaşa hazırlık durumunun kapsamlı şekilde ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Cuma günü 78. Grup Ordusu'nu denetlerken söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, grup ordusunun temsilcileriyle bir araya gelerek onlarla fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini vuran sellere yönelik yardım çalışmalarına hızlı ve cesur katılımlarından ötürü orduyu ve silahlı polis güçlerini övdü.

Xi, savaşa hazırlık düzeyinin artırılması, kilit önemdeki ve zorlayıcı konularda eğitimin güçlendirilmesi ve yeni savaş kabiliyetlerinin oluşturulması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xi ayrıca Parti yapılanmasını güçlendirmenin, silahlı kuvvetlerde yüksek düzeyde birlik ve beraberliği korumanın, ordunun istikrar ve güvenini sürdürmenin önemini de vurguladı.

Denetim sırasında Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Youxia ve diğer üst düzey askeri yetkililer de hazır bulundu.