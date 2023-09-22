Van'da 61 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı

61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

VAN - Van'da polis ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı operasyonda 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak adlı mercilere teslim edildi.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Özalp İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda; "Çocuğu Kasten Öldürme" suçundan aranması olan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda; "Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Kasten Öldürme" suçundan aranması olan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen toplam 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.